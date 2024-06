Grasso: “Quasi 6 milioni dalla regione per l’edilizia residenziale, ennesimo esempio dell’importanza della filiera di centrodestra”

CIVITAVECCHIA – Dal candidato sindaco Massimiliano Grasso riceviamo e pubblichiamo

La giunta regionale del Lazio ha programmato il finanziamento a favore dell’Ater Comprensorio di Civitavecchia per l’acquisto di un immobile da destinare a all’edilizia residenziale pubblica.

L’intervento è realizzato nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo di programma per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale sottoscritto il 18 giugno tra il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Dopo l’importante provvedimento sugli usi civici che ha coinvolto la tenuta delle Mortelle – dichiara il candidato sindaco Massimiliano Grasso – arriva un secondo segnale di vicinanza da parte della regione Lazio nei confronti della nostra città. L’investimento di quasi 6 milioni di euro darà una grande mano a Civitavecchia grazie a 40 alloggi da destinare ad altrettante famiglie. Ringrazio il presidente della regione Francesco Rocca e l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli per l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante la filiera di centrodestra che parte dall’Europa, passa dal governo e dalla regione Lazio e arriva direttamente ai comuni. La nostra amministrazione saprà sfruttare al meglio questa opportunità per intercettare il maggior numero di fondi possibili da destinare a Civitavecchia”.

“Grazie al lavoro costante dell’assessorato e della Direzione urbanistica della regione Lazio, siamo riusciti, dopo due giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, a definire in giunta il primo intervento previsto in attuazione dello stesso, attraverso la programmazione del finanziamento di circa 5 milioni e 800mila euro per l’acquisito da parte dell’Ater del Comprensorio di Civitavecchia di un intero immobile costituito da 40 alloggi da destinare ad Edilizia residenziale pubblica – conclude l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli -. Si conferma quindi la volontà del nostro assessorato e dell’intero Governo regionale del Lazio di dare una rapida attuazione alle diverse linee di intervento dell’Accordo di programma, in modo da soddisfare il fabbisogno abitativo attraverso un importante azione di riqualificazione del nostro patrimonio edilizio. Ringrazio il Presidente Rocca e l’intera Giunta per aver condiviso questo importante provvedimento”.