Democrazia Solidale Civitavecchia: “Sosteniamo  convinti  Marco Piendibene Sindaco”

CIVITAVECCHIA – Da Democrazia Solidale Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo

Siamo laici e cattolici , dedichiamo parte del nostro tempo ad aiutare persone fragili e bisognose .

Crediamo dottrina sociale della Chiesa che si basa su quattro pilastri fondamentali : la dignità della persona umana, il bene comune, la sussidiarietà e la solidarietà.

Crediamo che la guerra distrugga ogni aspirazione ad un futuro migliore, alla giustizia sociale, alla lotta al cambiamento climatico, al riequilibrio tra il sud e il nord del mondo ed è per questo che va evitata con ogni mezzo. Siamo convinti che un’Europa più forte ci aiuterà a consolidare il ruolo politico ed economico del nostro continente .

Pensiamo che questi valori in cui ci riconosciamo debbano guidare anche la vita della nostra comunità per realizzare una città più solidale, giusta e sostenibile. Per questa ragione sosteniamo convinti Marco Piendibene Sindaco perché condivide la necessità e la visione di un futuro di speranza dove nessuno rimanga indietro e ognuno sia chiamato a partecipare alla sua costruzione.

Demos – Democrazia Solidale Civitavecchia