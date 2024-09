, Marietta Tidei (Iv) “Congratulazioni a Fabio Pagliari, nuovo presidente di Unindustria Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “Desidero congratularmi e augurare buon lavoro a Fabio Pagliari che da ieri è il nuovo presidente di Unindustria Civitavecchia.

Un imprenditore che ha saputo affrontare con spirito innovativo e grande impegno i temi e le problematiche del settore metalmeccanico, arrivando oggi a contare con la sua azienda su oltre cento dipendenti.

Sono certa che saprà dare un contributo importante per individuare nuove opportunità per lo sviluppo economico e il sostegno agli imprenditori della nostra città, soprattutto in un momento delicato come quello del Phase Out dal carbone.

Congratulazione e auguri di buon lavoro anche a Francesca Guerrucci, nominata presidente del Comitato per la Piccola Industria di Unindustria Civitavecchia.

Infine, un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto al presidente uscente Cristiano Dionisi, con l’augurio di proseguire con successo il suo impegno al vertice di Piccola Industriadi Unindustria”, dichiara la consigliera regionale Marietta Tidei.