Lazio, gruppo Italia Viva: “: “Da centrodestra pochissimi risultati e atteggiamento sprezzante nei confronti delle opposizioni”

LAZIO – “Il centrodestra alla Regione Lazio governa senza produrre risultati concreti che rispondano alle reali esigenze dei cittadini e lo fa con arroganza e senza rispettare il Consiglio regionale e le forze politiche di opposizione.

Nei quindici mesi trascorsi dall’insediamento della nuova maggioranza, abbiamo assistito a un progressivo svuotamento e svilimento del ruolo legislativo che dovrebbe avere il Consiglio regionale, chiamato a riunirsi quasi esclusivamente per provvedimenti legati al bilancio, con le proposte di legge depositate dalle opposizioni che vengono regolarmente lasciate nei cassetti, senza neanche essere incardinate nelle commissioni, come la normativa prevede”, affermano i consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili.

“Dopo quanto accaduto durante il Consiglio di ieri, con una semplice variazione di bilancio che la maggioranza, in barba alle più elementari regole di civile convivenza tra le forze politiche nell’istituzioni, ha trasformato in un provvedimento maxi con dentro di tutto, si è definitivamente capito quello che sarà il modus operandi dei prossimi mesi da parte della Giunta Rocca.

In questi mesi ad una maggioranza di centrodestra sempre più divisa al suo interno, abbiamo contrapposto un lavoro di opposizione critico ma sempre responsabile e costruttivo. Oggi dobbiamo prendere atto che di fronte a un atteggiamento così sprezzante e irrispettoso, da settembre si apre una nuova fase politica e come gruppo di Italia Viva annunciamo sin da ora una opposizione dura su ogni atto proposto dal centrodestra, a partire dal lavoro che vedrà impegnata la Commissione Bilancio per l’esame del collegato”, concludono Tidei e Nobili