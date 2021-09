Vandali contro i parcometri di Corso Marconi e Via Sofia De Filippi Mariani

CIVITAVECCHIA – Manomissione della fessura per inserire le monete e imbrattamento con scritte in vernice sui parcometri di Via Sofia De Filippi Mariani e Corso Marconi, quest’ultimo installato appena qualche settimana fa. Un atto vandalico sui cui la Polizia sta già indagando per inchiodare i responsabili. Visionando le telecamere di videosorveglianza, il comando di Polizia locale spera di poter svelare l’identità dell’autore o degli autori della malefatta.

Per il parcometro di Corso Marconi (installato appena qualche giorno fa) il cui utilizzo è ancora possibile nonostante l’atto vandalico, si tratterà di rimuovere del tutto le scritte apposte con la vernice, a cui farà seguito anche un’accurata pulizia e disinfezione della colonnina. Il parcometro di Via Sofia De Filippi Mariani, invece, è al momento inutilizzabile, perlomeno fino a quando l’assistenza non interverrà per riparare la fessura della colonnina per il pagamento della sosta. E proprio su questo parcometro, l’Azienda, in seguito alla scoperta del gesto compiuto dai vandali, ha posizionato un cartello sulla colonnina della sosta a pagamento per segnalare che non è funzionante per chi vuole pagare con le monete, invitando gli utenti ad utilizzare la macchinetta che si trova in Via San Giovanni Bosco.

Restano comunque ovviamente possibili su tutti i parcometri (compresi quelli presi di mira dai vandali) i pagamenti attraverso le App (easypay).

Civitavecchia Servizi pubblici si scusa per il disagio.