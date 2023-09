Nuovo Piano TPL, avviata la fase di ascolto e confronto con i cittadini

CIVITAVECCHIA – “A pochi giorni dall’avvio della fase di sperimentazione del nuovo piano dei trasporti pubblici, l’Azienda sta testando tratte ed orari per verificare l’efficacia del nuovo servizio in un’ottica di piena condivisione con la cittadinanza. Gli Uffici del TPL sono infatti al lavoro per raccogliere le istanze dei cittadini per apportare eventuali modifiche e migliorie al servizio in termini di orari e percorsi e venire incontro alle esigenze di coloro che fruiscono quotidianamente del servizio.” Inizia così il comunicato di Civitavecchia Servizi Pubblici srl dopo i commenti pochi positivi di molti cittadini riguardo tratte e orari del nuovo piano dei trasporti pubblici

“Un percorso di ascolto e confronto che avrà la durata di quindici giorni e che, tra l’altro, ha previsto anche la gratuità del servizio, proprio per consentire a chiunque di salire sugli autobus e verificare l’efficienza del servizio che, siamo sicuri, rappresenterà un’alternativa efficiente all’automobile, portando gli utenti al lavoro, a scuola e in tutti i punti di maggior interesse. Una fase sperimentale quindi che costituisce il punto di partenza per il confronto con i cittadini sul tema della mobilità, sintetizzando le indicazioni, le criticità e le proposte riportate dai cittadini che costituiranno il “piano dei cittadini”; un fatto storico potremmo dire, in un’ottica di piena condivisione con la cittadinanza che diventa così parte attiva e propositiva nella costruzione del nuovo piano trasporti.

“Comprendiamo le difficoltà di adattamento, ma allo stesso tempo siamo consapevoli del fatto che l’innovazione appare necessaria dopo quarant’anni di mancate revisioni, ed è frutto di una preziosa sinergia tra CSP, Amministrazione Comunale, Commissione dei Trasporti e Consiglio Comunale che lo ha votato all’unanimità, mettendo d’accordo maggioranza ed opposizione, per rendere così il servizio davvero rispondente alle esigenze di un’utenza più ampia. Un tassello importante nella visione della mobilità che stiamo tentando di introdurre e che non ha eguali nella storia della nostra città”.

Come noto, il nuovo piano Trasporti mira a razionalizzare il servizio, garantendo una nuova idea di modalità di spostamento, collegando le periferie, in maniera diretta, con il centro città, per poi prevedere alcune linee circolari nella parte più centrale della città che uniscono tutti i maggiori punti di interesse, mentre la linea “Express” collega direttamente Stazione-Ospedale-Tribunale, per un totale di 7 linee giornaliere più 2 linee studenti. Una vera e propria rivoluzione con tratte più brevi e più frequenti.

“Insomma, fare davvero, per la prima volta nella nostra storia, del trasporto pubblico una validissima alternativa alle auto private”