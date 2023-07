Università della Tuscia: pubblicato il bando per 99 posizioni di dottorato di ricerca

VITERBO – L’università della Tuscia ha appena pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi del XXXIX ciclo di dottorato di ricerca. Sarà possibile candidarsi ad una delle 99 posizioni disponibili nelle 8 scuole di dottorato dall’ateneo viterbese, entro le ore 14:00 del 10 agosto.

Il bando, prevede diverse posizioni: borse di studio finanziate dall’Ateneo, dalle sue strutture e da enti pubblici e privati; borse a tematica vincolata, finanziate su specifici progetto di ricerca o con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; posizioni riservate ai dipendenti di pubbliche amministrazioni e imprese.

Il campo di interesse spazia da tematiche di natura scientifico-tecnologica, alla ricerca di base ed alle sfere legate alla transizione digitale ed ambientale, all’innovazione nella pubblica amministrazione e ai temi del patrimonio culturale. Inoltre, sono presenti progetti focalizzati sulla ricerca applicata, con l’obiettivo di potenziare competenze di alto livello nell’ambito industriale. Questa iniziativa coinvolge attivamente enti ed imprese nel percorso formativo, offrendo ai dottorandi l’opportunità di trascorrere almeno sei mesi di tirocinio in azienda, creando così le basi per un loro futuro inserimento in ambiti altamente specializzati. Tutte le posizioni prevedono la possibilità di svolgere un periodo di ricerca all’estero con un aumento del 50% della borsa di studio.

L’Università della Tuscia rinnova così il suo impegno verso i giovani, in ambito nazionale e internazionale, mettendo in evidenza il valore aggiunto offerto dal dottorato di ricerca sia come parte integrante del percorso formativo, sia per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

“L’Ateneo – ha affermato il Rettore Stefano Ubertini – investe da sempre moltissimo sulla formazione dottorale e, in questa fase, possiamo contare anche sui fondi del Future Generation Europe. Le tematiche approfondite dalle nostre scuole di dottorato rappresentano, per le giovani generazioni di laureati, l’opportunità di raggiungere professionalità di elevato standard qualitativo, potendo contare anche su esperienze in compartecipazione con enti e aziende, acquisendo le competenze richieste da un sempre più competitivo e globale mercato del lavoro”.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online disponibile alla pagina web:

urly.it/3w8r6

Per la compilazione della domanda online, occorre registrarsi sul Portale dello Studente, inserendo secondo le istruzioni dettagliate disponibili alla pagina web:

urly.it/3w8r1