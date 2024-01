Torna l’evento “Donne nella Scienza” per promuovere, a livello internazionale, l’accesso femminile alla carriera scientifica e le pari opportunità

VITERBO – Nel mese di febbraio ricorre la giornata internazionale ‘’Donne nella Scienza’’. Tale giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, per incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovendo l’uguaglianza di genere in questo campo. Un evento per ricordare quanto, ancora oggi, stereotipi e pregiudizi rendano le carriere femminili un percorso a ostacoli e per celebrare donne che hanno contribuito significativamente al progresso della nostra società.

L’Università degli Studi della Tuscia, con il patrocinio del CUG (Comitato Unico di Garanzia) e del GEP (Gender Equality Plan) di Ateneo, di Rome Technopolee del Comune di Viterbo, organizza il 12 febbraio 2024, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l’Aula Magna “Gian Tommaso Scarascia Mugnozza” di Santa Maria in Gradi l’evento ‘’Donne nella Scienza’’. Interverranno:

l’ Ing. Manuela Appendino, Ingegnera in campo biomedico e fondatrice del network We Wom Engineers, la Dott.ssa Vittoria Brambilla, dell’Università di Milano, genetista agraria e co-fondatrice del gruppo SETA e le Dott.sse Carlotta Jarach e Sharon Spizzichino, giovani ricercatrici di Mada Advances. L’evento è rivolto alle studentesse e agli studenti e aperto all’intera cittadinanza.

È gradita conferma di partecipazione all’indirizzo mail terza.missione@unitus.it

Locandina in allegato.

La prof.ssa Sonia Maria Melchiorre, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo, interverrà il giorno 11 febbraio alle ore 18:00presso il Teatro San Leonardo (Via Cavour, 9 – VT) in occasione della proiezione del film “Il diritto di contare”, organizzata dal Comune di Viterbo.