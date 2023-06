Università della Tuscia: aperta la selezione per borse di studio in corsi professionalizzanti

VITERBO – L’Università della Tuscia ha avviato una selezione pubblica per l’attribuzione di borse di studio destinate agli studenti e alle studentesse che intendono iscriversi al primo anno di uno dei corsi di studio professionalizzanti offerti dall’Università per l’anno accademico 2023/2024.I corsi di studio professionalizzanti offerti dall’Università della Tuscia rappresentano un’opportunità unica per i giovani talenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. La selezione prevede l’ammissione a tre corsi di studio altamente specializzati con elevate prospettive occupazionali:

Produzione sementiera e vivaismo (Classe L-P02): un corso che fornisce competenze specifiche per la programmazione e la gestione della produzione sostenibile di seme e giovani piante con elevate caratteristiche qualitative.

Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici (Classe L-P02): un percorso accademico che forma tecnici esperti in grado di gestire attività tecnico-professionali specifiche sui sistemi agro-zootecnici, sui metodi di assistenza tecnica nelle filiere produttive agro-zootecniche e sulle tecnologie innovative applicate alla produzione zootecnica.

Tecniche per la Bioedilizia (Classe L-P01): un corso volto a formare tecnici laureati polivalenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, con un’attenzione particolare alla bioedilizia e alla progettazione sostenibile degli edifici.

I test di ingresso per accedere a questi corsi sono previsti in data 4, 19 luglio e 1° Agosto e ci si può iscrivere al sito https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/

“In linea con la normativa relativa ai corsi a orientamento professionale, i programmi di studio sono stati sviluppati in stretta collaborazione con il mondo delle professioni e delle aziende del settore di riferimento”, commenta Giuseppe Calabrò, Delegato del Rettore per i rapporti con le imprese. “Il percorso accademico è stato strutturato per offrire una formazione equilibrata, con un terzo del tempo dedicato alla formazione in aula, un terzo alle attività di laboratorio e un terzo riservato a tirocini, presso aziende, che hanno contribuito a definire il profilo professionale degli studenti e hanno già sottoscritto una convenzione con la nostra università. Le aziende partecipano attivamente anche all’attività didattica, con professionisti provenienti dal mondo industriale che affiancano i docenti universitari nella trasmissione di contenuti altamente professionalizzanti. Pertanto, già dopo due anni di studio, ancor prima di conseguire il titolo, studentesse e studenti saranno pronti ad affacciarsi sul mercato del lavoro, dotati di competenze specialistiche e di un’abilitazione professionale che consentirà loro di intraprendere immediatamente una carriera professionale di successo”.

“L’Università della Tuscia conferma il proprio impegno nel sostenere l’eccellenza accademica e nell’offrire opportunità di studio di alta qualità ai giovani talenti”, aggiunge il Rettore, Stefano Ubertini, “la selezione pubblica per l’attribuzione di queste borse di studio testimonia la volontà del nostro Ateneo di promuovere l’accesso all’istruzione superiore e di contribuire allo sviluppo della società attraverso la formazione di professionisti altamente qualificati”.

I dettagli completi sulla selezione e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito web dell’Università della Tuscia all’indirizzo:

https://www.unitus.it/it/unitus/bandi-premi-e-collaborazioni-part-time/articolo/borse-di-studio1