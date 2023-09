UNITUS, torna la “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”

VITERBO – Torna questa sera la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un progetto associato all’iniziativa MSCA Marie Sk?odowska-Curie, che dal 2005, si svolge in contemporanea in oltre 400 città dell’Unione Europea, coinvolgendo, ricercatori e ricercatrici di Centri ed Enti di ricerca, Università, associazioni e numerose altre importanti realtà, impegnate nella divulgazione scientifica. L’iniziativa nasce per avvicinare le cittadine ed i cittadini dei 27 Paesi dell’Unione Europea al mondo della scienza, alla ricerca e ai benefici e alle ricadute della ricerca nella vita di tutti i giorni e nello sviluppo della società.

Dal 2017 nell’ambito del Festival della Scienza e della Ricerca, anche a Viterbo si svolge la Notte Europea dei Ricercatori, un momento di incontro attraverso la comunicazione e divulgazione scientifica animato da visite guidate, esperimenti ed approfondimenti su vari temi della ricerca, aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione alle scuole, coinvolgendo studentesse, studenti e docenti.

Per i ricercatori e le ricercatrici l’evento rappresenta anche un’opportunità di scambio e di crescita, attraverso il confronto sui diversi approcci ai vari campi di ricerca.

L’iniziativa, che si terrà presso il complesso di Santa Maria in Gradi, sede del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia e avrà inizio a partire dalle ore 18.00, è organizzata nell’ambito del progetto NET ScieNcETogether https://www.scienzainsieme.it/ a cui aderiscono alcuni tra i più importanti Enti pubblici di ricerca ed Università del Paese: CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità, CINECA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e il Centro Ricerche Enrico Fermi.

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici che si svolgerà a Viterbo sarà ricca di eventi, attività dimostrative e presentazioni gratuite aperte al pubblico.

Saranno illustrate le attività scientifiche di UNITUS e sarà possibile partecipare ad alcuni esperimenti e alla visita guidata del Sistema Museale di Ateneo, del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Complesso Monumentale di Santa Maria in Gradi. Quest’anno sarà presente l’Aeronautica Militare con due mostre, allestite all’interno del Complesso, dal titolo “Tecniche della Manutenzione Aeronautica”, a cura della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare e “Oltre in Blu” di Marco Meniero. Nei Chiostri del Rettorato ci sarà un “aperitivo scientifico”, un momento conviviale in compagnia dei ricercatori e delle ricercatrici dell’ateneo viterbese. Previste anche attività per i più piccoli, tra le quali “ricercatori in erba” l’angolo organizzato dall’Orto Botanico con stand, giochi ed esperimenti dimostrativi, loro dedicati. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo ortobot@unitus.it.

Il Festival della Scienza e della Ricerca continuerà fino al 30 settembre, e nei mesi a seguire, si terranno ulteriori eventi ad esso correlati. Il programma completo della manifestazione e quello della Notte di NET a Viterbo sono disponibili al link https://www.unitus.it/it/unitus/festival-della-scienza/articolo/presentazione-generale