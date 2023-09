Viterbo, Il Rotary Club Viterbo dona supporti informatici all’associazione Kyanos contro la violenza sulle donne

VITERBO – Nuovo abbraccio del Rotary Club Viterbo all’associazione Kyanos, che opera nella lotta contro la violenza sulle donne.

Nella sede sociale, alla presenza dell’assessore Patrizia Notaristefano, è tornata la presidente Marta Nori a cui sono stati consegnati un computer e stampante, grazie al gesto solidale di una socia che ha permesso l’acquisto del materiale informatico.

“Siamo felici di accogliere ancora Marta, che ormai un’amica del nostro club – ha sottolineato il presidente Angelo Landi – che da tempo mette al centro dell’attenzione un tema di assoluto interesse e di triste attualità. Essere utili, seppur in minima parte, nei progetti di aiuto e supporto di donne maltrattate è per noi un vanto e un dovere”.

La presidente Nori ha aggiunto: “L’associazione Kyanos che rappresento ringrazia infinitamente il Rotary Club Viterbo e tutti i suoi soci per la vicinanza dimostrata, ancora una volta, nei nostri confronti. Ogni donazione per noi è fondamentale, non solo per l’aiuto concreto che ci fornisce ma anche perché racchiude in sé l’idea che le persone credono in noi e in quello che facciamo. Il PC gentilmente donato dal Rotary sarà utilizzato nelle ordinarie attività dell’associazione e sarà strumento indispensabile durante le lezioni svolte nelle scuole contro la violenza di genere”.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080