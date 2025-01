Tutto pronto per la 12^ edizione di “Insieme” al Teatro Traiano

CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la 12^ edizione di “Insieme” serata a favore della Stella Polare APS e AGOP La casa dei colori, organizzata da Il Mosaico un popolo di artisti per la direzione artistica di Giulio Castello.

Lo spettacolo che si terrà venerdì 24 gennaio presso il Teatro Traiano di Civitavecchia avrà come ospiti il graficomico, ospite anche di Zelig, Alvalenti in “Vignette parlanti” che divertirà il pubblico con i suoi disegni ironici e l’istrione Max Paiella in “A ruota libera” dove coinvolgerà gli spettatori con gag, cabaret, imitazioni, comicità e musica.

In apertura un brano inedito di Alessandro Poleggi. Presenterà Nicoletta Scirè.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed alle aziende che hanno contribuito a questa manifestazione, sempre fondamentali per la realizzazione di iniziative sociali ed intrattenimento come questa.

Per info e prenotazioni: 333 6709020 e 392 8044288 oppure sarà possibile venire direttamente al Teatro Traiano i giorni 22 e 23 gennaio pv dalle 16,30 alle 18,30 per scegliere i posti in piantina