Civitavecchia si illumina di azzurro per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Civitavecchia aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata il 2 aprile in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che le persone autistiche e le loro famiglie affrontano ogni giorno. Per l’occasione, il Teatro Comunale Traiano si illuminerà di azzurro, colore simbolo della giornata, per testimoniare l’impegno della città nel promuovere una maggiore comprensione e inclusione.

L’autismo è una condizione del neurosviluppo che coinvolge milioni di persone nel mondo, caratterizzata da un’ampia variabilità di manifestazioni e livelli di supporto necessari. Ancora oggi, molte famiglie si trovano a dover affrontare difficoltà legate all’accesso ai servizi e alla piena integrazione sociale. Per questo, la Giornata del 2 aprile rappresenta un’occasione fondamentale per accendere i riflettori sul tema e favorire una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, sottolinea l’importanza di questa iniziativa:

“L’illuminazione in azzurro del Traiano è un gesto simbolico ma carico di significato: vogliamo ribadire l’impegno di Civitavecchia nel sostenere le persone autistiche e le loro famiglie, lavorando affinché la città diventi sempre più inclusiva. La consapevolezza è il primo passo per abbattere barriere e pregiudizi, e come Amministrazione continueremo a promuovere iniziative volte a garantire supporto, accessibilità e pari opportunità per tutti.”