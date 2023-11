ZTL, Tarquinia: attivato il portale web per i permessi temporanei nel centro storico

TARQUINIA – È attivo il nuovo portale web per il rilascio in tempo reale delle autorizzazioni all’ingresso temporaneo alla ZTL del centro storico di Tarquinia, accessibile tramite il link presente nel sito istituzionale del comune www.comune.tarquinia.vt.itoppure direttamente all’indirizzo https://tarquinia.sismic.it/.

L’introduzione del portale è avvenuta in questi giorni dall’Amministrazione Comunale di concerto con il Comando di Polizia Locale e vedrà il supporto degli agenti di Polizia Locale per aiutare i cittadini a comprenderne il funzionamento presenti con un ufficio mobile, compatibilmente con gli altri servizi, almeno due volte alla settimana presso Piazzale Europa e Barriera San Giusto.

L’obiettivo è di supportare la cittadinanza nell’uso del portale ed aiutarla ad orientarsi nel suo corretto utilizzo.

L’avvio del portale si riaggancia al nuovo disciplinare di accesso alla Z.T.L. del centro storico di Tarquinia che consente l’ingresso a varchi attivi di autovetture e ciclomotori per specifiche esigenze. Il disciplinare ha introdotto la possibilità di richiedere permessi orari, che vanno dai quarantacinque minuti alle due ore massime(con indicazione precisa degli orari di entrata ed uscita),per raggiungere alcuni servizi essenziali, chiariti nel disciplinare stesso. La casistica delle motivazioni che consentono il rilascio del pass temporaneo di accesso include, tra le varie ipotesi, l’accompagnamento degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia o elementari, l’accesso per visitatori diretti alla casa di riposo o per i pazienti degli studi medici in occasione di prestazioni sanitarie e la clientela destinata alle farmacie, come pure il raggiungimento delle attività commerciali o di ristorazione.

L’accesso è inoltre fattibile per gli accompagnatori di passeggeri con impedita o ridotta capacità deambulatoria e per operazioni di carico e scarico di merce voluminosa.

I cittadini devono precisare l’orario di accesso e di uscita dal centro storico e il numero di targa del veicolo coinvolto in fase di richiesta del permesso. L’accesso non prevede il parcheggio che rimane comunque a pagamento nelle more disposizioni ad oggi vigenti.

Tutte le casistiche sono elencate all’articolo 6del disciplinare relativo all’approvazione della ZTL.

Il portale dedicato alla ZTL è accessibile tramite SPID oppure CIE, la carta d’identità elettronica.

Per l’ottenimento del pass temporaneo è necessario farne richiesta anticipatamente oppure entro 48 ore dall’avvenuto accesso.

Il Comando di Polizia Locale è a disposizione dei cittadini per garantire assistenza e fornire tutte le informazioni necessarie e sui social del Comune di Tarquinia verrà pubblicato un video esplicativo sul funzionamento del portale e sui permessi temporanei di accesso