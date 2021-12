Tarquinia. La CRI in piazza per la vendita dei panettoni solidali

TARQUINIA – La Croce Rossa Italiana comitato di Tarquinia sarà in piazza Cavour sabato 4, dalle ore 15, e domenica 5 dicembre, per tutto il giorno, per la vendita dei panettoni solidali della CRI realizzati con il prezioso contributo di LIDL Italia.

“Il ricavato della vendita dei panettoni contribuirà a finanziare le nostre numerose attività, quali il supporto alle persone bisognose e le iniziative di tutela e prevenzione della salute che svolgiamo costantemente sul territorio tarquiniese – affermano i volontari -. Con un’offerta minima di 10 euro si potrà, non solo acquistare un delizioso panettone confezionato in una busta regalo, ma sopratutto portare un sorriso dove non c’è. Un piccolo gesto, per un grande aiuto. Ci auguriamo una grande adesione da parte delle persone, perché il nostro desiderio più grande è che tutti gli abitanti di Tarquinia possano trascorrere un Natale sereno e senza preoccupazioni”.

Presso il gazebo sarà possibile prendere la misurazione della pressione arteriosa e alle 16 di sabato e domenica si terrà una dimostrazione delle manovre salvavita pediatriche. Il tutto si svolgerà in sicurezza e nel più totale rispetto delle misure anti-Covid.