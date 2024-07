Stefano Marino: “Grazie a chi ha espresso solidarietà per noi, ma non basta!”

SANTA MARINELLA – Dalla Lista Civica IOAMOSANTAMARINELLA riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente di IOAMOSANTAMARINELLA: “Dal Consiglio Comunale ho ricevuto la vicinanza del solo Roberto Angeletti; ma la nostra non è una città sicura”

All’indomani degli atti vandalici contro il camion-vela che la Lista Civica IOAMOSANTAMARINELLA ha affittato per promuovere la raccolta firme contro il pagamento del parcheggio nell’area ex-fungo; il leader, Candidato Sindaco un anno fa, Stefano Marino ha voluto esprimere un suo pensiero.

“Non ho bisogno di frasi di circostanza, ma quello che è accaduto a noi potrebbe succedere a chiunque. Santa Marinella è una città non sicura e chiunque può delinquere indisturbato.

Stavolta si è trattato di un vetro rotto e altri piccoli danni, ma da quanto è scaturito sui Social a seguito della mia denuncia sembra che i cittadini si stiano abituando ad ogni tipo di malvivenza.

Aumentano i furti negli appartamenti, e il Comune, dopo aver pubblicizzato le telecamere mai attivate, non si muove in nessun senso.

Comunque voglio ringraziare il Consigliere di minoranza Roberto Angeletti ed altri esponenti politici non in Consiglio per le parole di vicinanza che hanno speso nei miei confronti”.