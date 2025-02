Tidei tra battute da scuola elementare e una gestione opaca di Santa Marinella Servizi

SANTA MARINELLA – Dal Stefano Marino della Lista Civica “Io Amo Santa Marinella” riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Tidei afferma che Marino crede agli asini che volano. Bene, allora il suo ufficio sarebbe un vero e proprio aeroporto! Questa sarebbe la classica risposta che si darebbe alle elementari, e purtroppo dimostra ancora una volta il livello del dibattito che il primo cittadino cerca di instaurare.

Ma vogliamo parlare di cose serie? Parliamo di piani industriali. Il Sindaco ha parlato di trasparenza e anticorruzione nel contesto di un piano industriale per Santa Marinella Servizi. Ma cosa c’entrano questi elementi con un piano industriale? Di solito si parla di strategie, obiettivi da raggiungere, investimenti e performance, poi si definisce il personale necessario per realizzare queste sfide. Se per Tidei il piano industriale è assumere personale, ha appena ribadito per la seconda volta che questa azienda non è un mezzo per garantire servizi di qualità, ma sembra piuttosto orientata ad assumere amici degli amici.

Per noi Santa Marinella Servizi dovrebbe essere il braccio operativo per trasformare la nostra città da quartiere dormitorio di Roma a città turistica. Questo significa investire in formazione per il personale, definire con i cittadini obiettivi chiari e concreti, e puntare su una gestione trasparente ed efficace.

Se fossimo al posto di Tidei, la prima cosa che faremmo sarebbe cambiare il presidente del CdA della Santa Marinella Servizi e metterci un vero manager. Ma forse questa mossa il Sindaco non può farla, perché perderebbe un consigliere comunale e la sua fragile maggioranza cadrebbe.

Insomma, meno battute da cortile e più amministrazione seria: Santa Marinella merita molto di più.