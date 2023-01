S. Marinella, conclusi i lavori di messa in sicurezza del fosso Ponton del Castrato

Concluso l’intervento di messa in sicurezza del fosso Ponton del Castrato” lo annunciano con soddisfazione il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati – Un intervento eseguito in tempi rapidi con un finanziamento ministeriale del valore di 440 mila euro, utilizzato per la messa in sicurezza del fosso, per il consolidamento dell’alveo e per la costruzione delle sponde.

Una volta aggiudicata la gara abbiamo provveduto alla progettazione esecutiva, approvata dall’Autorità di Bacino, appaltato i lavori e consegnati in 220 giorni come da contratto. Abbiamo introdotto i salti idraulici per ridurre la velocità della portata dell’acqua e con esattamente un milione e 900 mila euro sarà disposta una vasca di esondazione di circa 2 ettari per evitare la formazione di piene ed allagamenti circostanti. Questa amministrazione ha raggiunto un altro importante risultato che va ben oltre le demagogie. L’opera è stata portata avanti nell’interesse esclusivo dei cittadini dei quartieri coinvolti ed è giunta al termine. La nostra è una politica che punta ai fatti, le chiacchiere le lasciamo fare all’opposizione