Castello Santa Severa, Regione Lazio e Comune a lavoro per una convenzione che trovi tutti d’accordo

SANTA MARINELLA – “Nel primo pomeriggio di ieri il sindaco Pietro Tidei accompagnato dal presidente del Consiglio Emanuele Minghella, dalla consigliera con delega al Castello Paola Fratarcangeli e dal Dr. Bruno Ricci, si è incontrato con l’assessore regionale Fabrizio Ghera e il presidente di Lazio Crea Marco Buttarelli, negli uffici di via Rosa Raimondi Garibaldi.

Oggetto dell’incontro è stata la discussione in merito alla nuova convenzione Regione-Comune per la gestione del Castello di Santa Severa.

“Stiamo lavorando congiuntamente con la Regione Lazio per delineare un percorso comune che tuteli anche gli interessi della comunità e del Castello, in modo che entrambi gli Enti possano trovare una soluzione per una convenzione che ci trovi tutti d’accordo”, queste le parole del Sindaco Tidei al termine della riunione.

Si apre così un tavolo tecnico- politico di discussione tra gli esponenti della Regione Lazio, del Comune di Santa Marinella e di Lazio Crea, che dovrà arrivare presto ad una rinnovata convenzione, equilibrata e rispettosa dei reciproci ruoli e competenze”. Così il comunicato congiunto del Comune di Santa Marinella e della Regione Lazio