S. Marinella. Tidei: “Questa amministrazione sta lavorando all’attuazione di progetti seri”

“Questa amministrazione sta lavorando all’attuazione di progetti seri per la riqualificazione del centro urbano di Santa Marinella, affinché diventi un punto di aggregazione sociale e per risolvere attraverso un parcheggio multipiano tutte le problematiche relative alla viabilità e alla sosta dei veicoli.

Questo, lo ripeto, sono in estrema sintesi, le mie risposte alle illazioni e alla ipotesi prive di qualsiasi fondamento riportate sulla stampa locale che ha dato spazio alle considerazioni della ex consigliera Paola Rocchi che ancora una volta dimostra di essere totalmente lontana dalla realtà dei fatti.

Quando fa riferimento all’area di parcheggio dell’ex Fungo invece di raccontare storielle sull’esigenza di creare zone d’ombra, la invito a riflettere sulle proposte progettuali che abbiamo già redatto. In base ad un elaborato che prevede una complessiva riqualificazione del centro storico di Santa Marinella, infatti, è prevista la nascita della prima vera piazza della città, una città che fino a poco tempo fa non aveva una sua identità nemmeno attraverso un municipio che noi invece abbiamo acquistato perché posso anticipare che il 13 ottobre formeremo il contratto di compravendita e l’intero compendio immobiliare di via Cicerone sarà nostro o meglio sarà definitivamente la casa di tutti i cittadini.

Allo stesso modo e con le stesse finalità sociali è nostra intenzione dotare l’area del centro della famosa Agorà, quella piazza che Santa Marinella e soprattutto i suoi cittadini ma anche i turisti non hanno mai avuto, e che rappresenta sempre un luogo fondamentale per ogni agglomerato urbano.

Stesso dicasi per la creazione di parcheggi sotterranei in grado di decongestionare il traffico e normare la sosta dei veicoli.

Si cercherà di arrivare ad un progetto in grado di attrarre investitori e subito dopo si lavorerà per cambiare definitivamente il volto di una città che lentamente e la Rocchi ne dovrebbe dare atto senza pregiudizi, sta rifiorendo con risultai concreti che vanno dalle scuole agli impianti sportivi al rifacimento delle strade. Risultati che sono sotto gli occhi di tutti tranne di chi si ostina a non voler ammettere la realtà”.

Pietro Tidei – Sindaco di Santa Marinella