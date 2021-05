S. Marinella. Il PRC: “Speculazione edilizia in zona 167? Il rischio c’è”

SANTA MARINELLA – Dal PRC di Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“Il Comune di S. Marinella concederà di acquistare il diritto di superficie in zona 167 a S. Severa non solo sul già costruito ma anche su ciò che deve essere ancora edificato. Giovedì 29 aprile 2021 il Consiglio Comunale di S. Marinella ha deliberato una sorta di condono-sanatoria in virtù del quale i residenti potranno acquistare il diritto di superficie diventando, a tutti gli effetti, pienamente proprietari dell’immobile. Siccome anche l’amministrazione Tidei si appresta a far costruire in zona 167 sui terreni ex ARSIAL della Regione Lazio, ha pensato bene di concedere da subito al costruttore la possibilità di acquistare il diritto di superficie. Sugli appartamenti così edificati non graverà alcun vincolo previsto dalla legge 167 né obbligo di riservare gli appartamenti alle categorie sociali disagiate. Le case costruite sotto la Giunta Bacheca in regime di edilizia agevolata, usufruendo di contributi pubblici e senza acquisto del terreno, anziché essere destinati agli aventi diritto in base al reddito, sono state oggetto di una compravendita sfuggita ad ogni regola e controllo. Non solo il costruttore ma anche gli acquirenti non avrebbero potuto né affittare né rivendere l’immobile a scopo di lucro. Essendosi invece verificato esattamente il contrario, ora ci si è trovati costretti a “condonare” una serie di operazioni illegali, avvenute anche all’insaputa di ignari acquirenti. Mentre saniamo gli abusi dell’amministrazione Bacheca, Tidei si porta avanti con il lavoro offrendo ai costruttori da subito la possibilità di acquistare il diritto di superficie a poco ma di rivendere poi l’immobile a prezzo di mercato. Malgrado l’operazione rientri nella legalità, è politicamente gravissima in quanto tradisce lo spirito della legge 167 e calpesta i diritti di chi è socialmente svantaggiato”.

PRC S. Marinella