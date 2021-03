S. Marinella. Consegnato il cantiere per il rifacimento del campo comunale

SANTA MARINELLA – Giornata storica per Santa Marinella ed in particolare per tutte le associazioni sportive e di calcio della cittadina.

Fra soli 120 giorni dalla prossima apertura del cantiere di lavoro saranno finalmente ultimati tutti i lavori di restyling e messa in sicurezza del campo di calcio comunale di Via delle Colonie.

Si è svolta infatti ieri mattina, alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del suo vice Andrea Bianchi della consigliera delegata allo sport Marina Ferullo, dell’architetto Ermanno Mencarelli responsabile dell’ufficio tecnico e dei titolari della ditta Sacchetti che si è aggiudicato l’appalto, la breve cerimonia di consegna dei lavori che, dopo anni di assoluto degrado e abbandono, restituiranno alla cittadinanza un campo sportivo perfettamente a norma e fruibile.

L’iter burocratico, iniziato meno di un mese fa, è terminato con l’aggiudicazione definitiva del bando di gara alla ditta seconda in graduatoria.

“È stato necessario, infatti – ha spiegato il Sindaco – revocare la prima aggiudicazione ritenuta anomala e procedere alla nomina dell’impresa seconda classificata. Ormai siano a un passo dall’attesa riapertura di un impianto sportivo chiuso e inagibile da oltre sei anni. L’importo complessivo dei lavori ammonta a poco meno di mezzo milione di euro, e nel progetto sono previsti interventi, oltre che sul campo, con la creazione di un manto in erba sintetica anche sul rifacimento dei locali adibiti a spogliatoi. L’appalto è stato reso possibile ed è stato finanziato grazie al lavoro svolto nei mesi scorsi dal sottoscritto e dalla consigliera delegata allo sport Ferullo. Abbiamo lavorato al reperimento dei fondi necessari per quest’opera. Senza accendere nessun nuovo mutuo, operazione che sarebbe stata impossibile alcuni mesi fa a causa del default, è stata recuperata analizzando il bilancio, la somma di 490 mila euro. Questo importo è stato raggiunto sommando tutti i residui dei vari mutui ancora esistenti ma inattivi che suppongo la vecchia amministrazione nella sua sciatteria si era dimenticata altrimenti non si spiega come sia stato possibile che tutti gli impianti sportivi siano stati lasciati nella più totale incuria tanto da essere chiusi perché, perlopiù, inagibili”.

Il restyling del campo comunale è solo il primo passo verso la nascita sempre nell’area di via delle Colonie, della Città dello Sport, con la costruzione anche di un campo di calcetto e soprattutto della nuova piscina comunale.

“Sono emozionata ma anche felice per aver raggiunto questo importantissimo risultato – ha dichiarato la consigliera Ferullo – arrivare a questo primo traguardo non è stato facile, solo dopo aver recuperato tutti i fondi necessari senza dunque dover pesare sulle casse del Comune, ci è stato possibile bandire una gara e affidare interventi risolutivi per il rifacimento del campo di calcio comunale. Come ha voluto anticipare il sindaco siamo ansiosi di veder terminare queste opere tanto da poter assistere a breve al fischio d’inizio della prima partita di calcio che verrà finalmente disputata al termine della stagione estiva in questo bellissimo impianto sportivo”.