S. Marinella. Attivo servizio RAO pubblico per ottenere lo SPID

SANTA MARINELLA – “Attivo a partire da oggi lo sportello RAO (acronimo di Registration Authority Officer) rivolto alla verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID. Il Comune di Santa Marinella è sempre più al passo con i tempi con l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici”. Lo rende noto il sindaco Pietro Tidei.

Il Servizio è completamente gratuito ed è rivolto ai cittadini che hanno superato i 18 anni di età e che sono residenti nel Comune di Santa Marinella. Può essere erogato presso gli Uffici comunali in via Cicerone 25, del Servizio I° – Affari Generali e URP, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30. In alternativa, può essere erogato presso la Biblioteca civica A. Capotosti, in via Aurelia 310 seguendo l’orario di apertura e chiusura della Biblioteca.

Per l’attivazione occorre munirsi di:

– documento di identità originale in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di guida – non saranno accettate copie);

– tessera sanitaria con il codice fiscale in corso di validità (oppure il certificato di attribuzione);

– indirizzo e-mail personale;

– numero di telefono cellulare personale.

La procedura informativa è consultabile sul sito istituzionale del comune di Santa Marinella (https://www.comune.santamarinella.rm.it/istituzione/1223-sportello-rao-pubblico-per-il-riconoscimento-dei-residenti-che-intendono-dotarsi-di-spid/) allo “Sportello rao pubblico per il riconoscimento dei residenti che intendono dotarsi di spid