“Piazza Ar Mercato – il mercante in fiera di Civitavecchia” appuntamento venerdì 22

CIVITAVECCHIA – Ritorna venerdì 22 dicembre presso il Granari Spazio Off, dopo il grande successo dello scorso anno, sempre con l’immancabile collaborazione dell’Associazione In the Clauds, “Piazza Ar Mercato – il mercante in fiera di Civitavecchia”.

Preparate a mettervi in gioco con un mazzo di 120 carte, dove troverete raffigurati numerosi luoghi e piatti tipici della nostra città, ma anche frasi ricorrenti ed espressioni dialettali che ormai fanno parte del nostro bagaglio culturale.

“Piazza Ar Mercato” ricalca le regole del più classico dei mercanti in fiera, ma con le puntate che verranno effettuate durante la serata andrete a sostenere l’associazione In The Clauds, che da anni si occupa della prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne sul nostro territorio.

Non mancheranno anche numerosi premi in palio, messi a disposizione dal Granari Spazio Off, che accompagnerà la vostra serata con un tipico aperitivo natalizio.

Per tutte le informazioni è possibile inviare una mail a granarispazioff@gmail.com, oppure

contattare il numero di cellulare 3373879413, mentre per prenotarsi bisogna cercare il nome dell’evento sulla piattaforma Billetto