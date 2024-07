Pd Santa Marinella: Il Consiglio Comunale mette fine al progetto della nuova Provincia Porta D’italia

SANTA MARINELLA – Dalla segreteria del Pd di Santa Marinella e Santa Severa riceviamo e pubblichiamo

Con la revoca della delibera che approvava l’istituzione della nuova Provincia “Porta d’Italia”, il Consiglio Comunale di Civitavecchia, guidato dal nuovo sindaco Marco Piendibene, mette fine ad un processo avviato qualche mese fa da alcuni sindaci dei comuni del litorale Roma Nord, che hanno voluto portare il progetto direttamente all’approvazione del Consiglio, senza mai ascoltare il parere della cittadinanza. Bene, dunque, questa prima azione del consiglio comunale di Civitavecchia, che va nella direzione del cambiamento e della volontà del suo elettorato.

“Il PD di Santa Marinella e Santa Severa che in consiglio non ha votato la delibera, è sempre stato contrario a questa stravagante ipotesi. Peraltro, con il Coordinamento Litorale Nord dei Circoli PD e i massimi dirigenti provinciali e regionali del partito, abbiamo da mesi messo in evidenza con una lunga serie di incontri nel territorio i limiti evidenti di un progetto sommario e antistorico – spiega il direttivo – che ha solo prodotto molta confusione e perplessità.”

Al progetto mancavano infatti alcuni dei requisiti sostanziali, come la sostenibilità economica, tant’è che i comuni lacustri non hanno mai aderito e altri mai deliberato. A nulla sono valse al riguardo le richieste del Partito Democratico per uno studio indipendente sul progetto, che è invece stato presentato in modo affrettato e attraverso un vademecum suggestivo, ma privo di un serio studio di fattibilità.

“Infine resta il fatto – concludono i dem – che per una proposta di così radicale cambiamento della governance del territorio e della vita dei suoi cittadini sarebbe stato democratico coinvolgere la popolazione attraverso un referendum che ne accertasse l’interesse e il consenso: ciò che il nostro partito ha più volte chiesto, restando sempre inascoltato.”

Il PD di Santa Marinella e Santa Severa saluta perciò con grande sollievo la decisione presa dal Consiglio Comunale di Civitavecchia, che ha voluto con grande coerenza e chiarezza proteggere la sua città e indirettamente tutto il nostro territorio da un’operazione politica forzata e contro l’interesse stesso delle cittadinanze.

IL DIRETTIVO DEL

PARTITO DEMOCRATICO DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA