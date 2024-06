Le api al centro di un convegno organizzato dal Lions Club Civitavecchia Porto Traiano insieme all’Associazione Il Ponte

CIVITAVECCHIA – Per l’Anno Lionistico 2023 / 2024 il Tema di Studio Nazionale è “Salviamo le api e la biodiversità”. A tal proposito, il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha organizzato, insieme all’Associazione Il Ponte – Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia OdV, un convegno che ha l’obiettivo di informare l’opinione pubblica e i nostri leaders sull’importanza della tutela del predetto impollinatore nell’ambito delle biodiversità. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Civitavecchia e il finanziamento della Fondazione Ca.Ri.Civ.. L’iniziativa si terrà giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 16.15 con la visita dell’apiario allestito presso la Comunità “Il Ponte”, sita in Via Veneto 30/C a Civitavecchia, e proseguirà nell’Auditorium con gli interventi dei relatori, il Prof. Pier Paolo Danieli dell’Università della Tuscia, il Dott. Paolo Spiccalunto, Presidente dell’Associazione Arnia Onlus ed i ragazzi della Comunità Il Ponte, che sono impegnati nel progetto dell’apiario. Concluderà i lavori la degustazione di tè con il miele prodotto in comunità.

Ad accogliere ed accompagnare gli ospiti la Presidente del Lions Club organizzatore, Dott.ssa Sara Fresi, ed il Presidente dell’Associazione Il Ponte, Avv. Pietro Messina