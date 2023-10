Nella Città di Ladispoli una giornata dedicata al grande Totò

LADISPOLI – Nella giornata di martedì31 ottobre 2023nella sede istituzionale del Comune di Ladispoli, l’Aula Consiliare Fausto Ceraolo, si realizzeranno due appuntamenti importanti, a ingresso libero, per rendere omaggio a Totò, con la partecipazione della nipote Elena Anticoli De Curtis.

La mattina alle ore 11.00 si svolgerà la conferenza stampa con i giornalisti e aperta a tutti, per la presentazione dell’evento “Totò, L’Uomo oltre la Maschera” ideato dall’attore e regista Agostino De Angelise la sera alle ore 20.30,sempre nell’Aula Consiliare lo Spettacolo Teatrale Multimediale in cui sarà coinvolta la stessa nipote, per raccontare la vita di Antonio De Curtis, con interventi recitati, cantati e la proiezione di filmati e immagini. La sera sarà possibile inoltre poter acquistare, con firma copie, il libro “Totò, il Principe Poeta” scritto dalla nipote, una raccolta inedita delle poesie e liriche scritte da Totò.

L’appuntamento culturale è stato voluto fortemente dal Sindaco Alessandro Grando che ha avuto modo di incontrare e accogliere precedentemente la De Curtis nella sede istituzionale della città; nell’occasione il primo cittadino ha fatto notare come la città ha avuto sempre un forte legame con Napoli e la Campania e la De Curtis ha donato il catalogo della mostra più importante realizzata a Napoli su Totò.

L’evento promosso dal Comune di Ladispoli, Assessorato alla Cultura e patrocinato dalla Regione Lazio è organizzato dall’Associazione Culturale Archéo Theatron e dall’Academy for Theatre, Cinema and Cultural Heritage