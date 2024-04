Concessione in comodato d’uso di strumenti e attrezzature sportive per disabili, pubblicato l’avviso a Ladispoli

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato un avviso per la concessione in comodato d’uso di ausili e attrezzature sportive ad associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche che svolgono attività per persone con disabilità. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente al documento di identità valido del legale rappresentante, pena l’esclusione, all’indirizzo pec comunediladispoli@certificazioneposta.it con oggetto “Concessione in comodato d’uso di strumenti e attrezzature sportive per disabili” entro e non oltre il 25 aprile 2024.

Per l’avviso, il modulo di domanda e elenco delle attrezzature, ausili e mezzi di trasporto https://www.comunediladispoli.it/concessione-in-comodato-duso-di-strumenti-e-attrezzature-sportive-per-disabili-pubblicato-lavviso/notizia