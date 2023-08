Ladispoli, nessuna sospensione idrica per il 3 agosto

LADISPOLI – Non ci sarà la preannunciata sospensione idrica da parte di Acea per giovedì 3 agosto nel centro cittadino per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria. L’Amministrazione comunale ha annunciato che il Comune di Ladispoli ha autorizzato Acea ad effettuare i lavori soltanto dopo il 15 ottobre 2023. L’intervento, eseguito in piena estate, secondo l’Amministrazione, infatti, avrebbe comportato enormi e non quantificabili disagi alla cittadinanza e alle attività turistiche e commerciali. Per questo motivo il comune ha revocato l’autorizzazione ai lavori ad Acea e chiesto la riprogrammazione degli stessi ad ottobre