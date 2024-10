Borse di studio 2023/2024, al via i pagamenti a Ladispoli

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto che sono in pagamento le borse di studio anno scolastico 2023/2024. Gli studenti maggiorenni o le famiglie possono ritirare il proprio contributo presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale senza necessità della Carta “IoStudio” ma semplicemente comunicando all’operatore di dover ritirare la borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio” ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità. Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell’anno scolastico 2021/2022 e/o 2022/2023, l’accredito della borsa di studio avviene direttamente sulla Carta Postepay “Borsa di Studio” già in possesso. L’importo della singola borsa di studio è di euro 235,27