Acea Ato 2, da ottobre incentivi economici per la singolarizzazione delle utenze idriche a Ladispoli

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto che dal mese di ottobre 2024 Acea Ato 2 ha avviato la campagna per l’erogazione degli incentivi economici volti alla singolarizzazione utenze.

L’incentivo è destinato agli utenti che fanno richiesta di preventivo di scissione da un’utenza condominiale o raggruppata, attraverso i canali di contatto messi a disposizione da Acea ATO2, secondo l’ordine cronologico di recepimento della domanda di preventivo, nei limiti dello stanziamento annuale.

L’incentivo è riconosciuto nella misura di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun richiedente, nei limiti della capienza massima dello stanziamento annuale stabilito nell’ambito della predisposizione tariffaria vigente.

Un ulteriore incentivo di € 1.000,00 (mille//00) è riconosciuto se, a seguito di singolarizzazione, l’utente ha installato anche l’impianto di accumulo e sollevamento, (se prescritto nel preventivo).

Le somme sopra elencate sono accordate fino ad esaurimento dello stanziamento annuale stabilito dalla Conferenza de Sindaci dell’ATO2 Lazio Centrale Roma (€50.000 per l’annualità 2024 e €125.000 per l’annualità 2025);

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2025.

Per tutte le informazioni

https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-2/incentivo-economico-regolazione-utenze