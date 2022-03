Ladispoli. #UnNuovoInizio con Pascucci sindaco

LADISPOLI – “Siamo una squadra di donne e uomini, convinti di poter rappresentare, insieme al candidato sindaco Alessio Pascucci, un nuovo inizio per Ladispoli, di cui tutti sentiamo il bisogno”.

Si presentano così gli esponenti di #UnNuovoInizio a sostegno di Alessio Pascucci sindaco di Ladispoli.

“Un nuovo inizio – dichiarano – per noi significa realizzare nuovi ponti e allargare quelli esistenti. Un cammino da fare insieme, tutti, per arrivare, in primo luogo, a coloro che versano in condizioni di vulnerabilità, fornire pieno sostegno alle associazioni che lavorano quotidianamente sul campo e rimettere al centro la coesione e l’inclusione sociale. Ladispoli è sempre stata una città solidale, un luogo a misura di ogni tipo di famiglia, capace di fare della convivenza tra storie e culture un elemento di crescita e innovazione. Un nuovo inizio per noi significa orientare la pianificazione urbanistica allo sviluppo delle piccole imprese, alla valorizzazione delle strutture ricettive, alla creazione di spazi di lavoro condivisi, alla realizzazione di aree sportive e culturali pubbliche. Un cammino da fare insieme, attraverso la riqualificazione urbana, mettendo fine alla speculazione edilizia che ha caratterizzato la storia di questo comprensorio anche negli ultimi cinque anni. Ladispoli deve tornare a respirare, a tutelare e valorizzare i beni comuni e gli spazi pubblici, a fare del mare e delle riserve naturali i punti da cui ripensare lo sviluppo. Un nuovo inizio, per noi, passa per il rilancio dell’offerta culturale e per la promozione turistica del territorio. Ladispoli deve finalmente aprirsi alla collaborazione con partener nazionali e internazionali per attrarre visitatori, risorse e, soprattutto, talenti. Un cammino che vede il dialogo tra la rete scolastica e il Comune come punto di partenza, per contrastare l’indifferenza con la condivisione dei saperi. Un nuovo inizio è, per noi, un’Amministrazione a portata di cittadino, che punti alla totale digitalizzazione dei servizi pubblici. Muove i suoi passi in modo eco-sostenibile, sfruttando i fondi del PNRR per ripensare la mobilità urbana in modo partecipato e innovativo e introducendo sistemi di vigilanza per controllare l’operato delle imprese affidatarie di opere e servizi pubblici”.

“Vogliamo vivere attivamente Ladispoli e il suo territorio – concludono – mettendo fine, insieme, a un modo di governare la cosa pubblica che non condividiamo. Vogliamo camminare fianco a fianco, per definire un punto di vista nuovo, capace di una visione politica ampia, di respiro nazionale, come merita questa città”.

Appuntamento venerdì 25 marzo, alle ore 18:30, al Papeete, Lungomare Regina Elena 23.