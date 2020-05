LADISPOLI – La Asl Rm4 ha comunicato che un altro concittadino è risultato ufficialmente guarito dal virus Covid-19. Lo rende noto il Sindaco Alessandro Grando. I numeri complessivi per Ladispoli sono i seguenti: 37 positivi riscontrati di cui 7 decessi e 29 guariti, per un totale di 1 positivo attuale. Oltre a questi sono 10 le persone in isolamento domiciliare (non positivi).

Correlati