Ladispoli. Taekwondo, Marco Bartic oro al Campionato italiano a squadre regionali

LADISPOLI – Si è svolto lo scorso 21 giugno il Campionato Italiano a squadre regionali on-line di forme denominato “Best Poomsae”.

I migliori atleti italiani di taekwondo si sono confrontati nella gara di Forme più importante per le squadre regionali e la rappresentativa del Lazio si è piazzata al 1° posto.

A comporre la squadra Lazio Cadetti (10/14anni), composta dai nove migliori atleti della Regione, anche due elementi del Centro Sportivo il Gabbiano Ladispoli.

Nella classifica individuale dei due atleti nostrani, seguiti dal Maestro Alessandro Benardinelli, spicca la medaglia d’oro di Marco Bartic, autore di strepitosa prova; molto brava anche Elisa Pacchiarotti, classificatasi all’ottavo posto.

Adesso gli atleti del Gabbiano sono in preparazione per gli esami passaggio di grado in programma a luglio.

Correlati