Ladispoli, sopralluogo del Comune alle case Ater

LADISPOLI – “L’impegno che abbiamo preso in campagna elettorale per risolvere le problematiche relative agli alloggi Ater continua”. Con queste parole Sabrina Fioravanti, consigliera delegata all’Edilizia Residenziale Pubblica e rapporti con l’Ater, ha annunciato che mercoledì 14 febbraio alle ore 14:30 presso le case Ater in viale America è prevista la visita del Presidente del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, nonché componente della commissione speciale dei Piani di zona per l’Edilizia economica e popolare, onorevole Laura Cartaginese.

“In questo tempo – ha proseguito Fioravanti – più di una volta l’onorevole Cartaginese si è recata nelle palazzine di Viale America per verificare, assieme alle maestranze interessate, le problematiche lamentate dai condomini. Con il Sindaco Grando è stato redatto un elenco degli interventi urgenti da effettuare, inviato poi successivamente alla sede dell’Ater per chiedere un intervento definitivo e risolutivo. L’attenzione è ora rivolta alla visita dell’onorevole Cartaginese, che insieme al Sindaco Grando ed alla sottoscritta, effettuerà un’approfondita analisi direttamente sul posto per poter finalmente chiudere gli interventi necessari”.