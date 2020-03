Ladispoli. “Sagra del carciofo”, riaperti fino al 6 marzo i termini per la concessione di posteggi

LADISPOLI – L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che, con apposito avviso, sono stati riaperti i termini per presentare la domanda l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanea dei posteggi disponibili di circa n. 77 sul lato sinistro di viale Italia, nell’ambito della 70^ Sagra del Carciofo Romanesco edizione 2020 che si svolgerà nei giorni 17/18 e 19 Aprile 2020.

I posteggi da assegnare sul lato sinistro del Viale Italia in direzione stazione ferroviaria, nel tratto compreso tra Via Palermo e Via Bari, sono circa n. 77 come di seguito specificato:

le dimensioni standard di un posteggio è di mq. 9 mq (mt 3×3);

i commercianti le cui attività insistono nelle strade limitrofe al Viale Italia, se titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, potranno inoltrare richiesta di praticare tale attività anche sul Viale Italia, nel rispetto dei criteri di assegnazione previsti dal presente avviso.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/03/2020, a pena di esclusione, avvalendosi esclusivamente del fac-simile allegato al presente avviso, tramite PEC al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it La domanda, inoltrata con il modello fac-simile allegato al presente avviso e completa di marca da bollo di €. 16,00 (sedici/00), dovrà contenere, pena l’esclusione i seguenti dati del richiedente: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, p. IVA, numero telefonico, e -mail, dati per la fatturazione elettronica. La domanda, inoltrata con il modello fac-simile allegato al presente avviso, dovrà pervenire debitamente sottoscritta, a pena l’esclusione, anche della dichiarazione ivi contenuta attestante:

di non essere debitore nei confronti del Comune di Ladispoli e di non avere con lo stesso contenziosi in corso;

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (per il caso di commercio);

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (per il caso di somministrazione congiunta all’attività di vendita di prodotti alimentari);

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 67 del D.L.vo n. 159 del 06/09/2011 (antimafia)

di essere a conoscenza che, ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste dalle leggi speciali (art 26 comma 3 del D.Lgs 114/98) 6. di avere la titolarità dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, relativa al settore merceologico che si intende porre in vendita;

di non porre in vendita, usare o detenere animali;

di non porre in vendita né esporre il prodotto fava; In caso di società, il possesso dei requisiti sopra riferiti dovrà essere autocertificato da tutti i soci. Non verranno prese in esame domande pervenute con altre modalità, oltre il termine ultimo di ricevimento sopraindicato né quelle ricevute precedentemente alla data di pubblicazione presente Avviso.

Per ogni informazione chiamare il numero 06 99231250.