Ladispoli. Attivato il Centro operativo comunale(COC)

LADISPOLI – Il Gruppo di Protezione Civile Ladispoli informa i cittadini che a seguito dell’emergenza COVID 19, il Sindaco Alessandro Grando, con ordinanza N. 36, ha attivato il COC (centro operativo comunale) ossia un coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, dove alcuni responsabili di funzione, supportano il Sindaco nella gestione dell’emergenza.

Il Centro operativo Comunale sarà attivo presso la sede della Polizia Locale, tutti i giorni fino a cessata esigenza.

Per qualsiasi informazione o necessità è possibile contattare i seguenti numeri: fisso 06/99231813 – mobile 347/6356856 o inviarci un messaggio alla nostra Pagina Facebook

Protezione Civile Ladispoli o una e-mail all’indirizzo di posta elettronica protezione.civile@comunediladispoli.it

Infine si ricorda di uscire solo in caso di comprovata necessità, di lavarsi spesso le mani, tenersi a debita distanza gli uni dagli altri (almeno 1 metro) e in caso di sintomi sospetti, di non recarsi al pronto soccorso ma chiamare il proprio medico curante che fornirà le direttive da seguire.

