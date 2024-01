Granari Spazio Off presenta “Bouillabaisse” della compagnia Tiaso Teatro

CIVITAVECCHIA – Continuano gli appuntamenti con il cartellone del Granari Spazio Off dedicato agli artisti del territorio, con lo spettacolo della compagnia Tiaso Teatro dal titolo “Bouillabaisse”, che andrà in scena sabato 13 gennaio alle ore 21:00.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Valentina Traini ed Alessandro Bassetti, entrambi in scena con gli attori della compagnia Giuseppina Armato, Flavio Bonomo, Fabio Rossi, Chiara Tranquilli, Mattia Calefati e Patrizia Vincenzi

Di seguito la sinossi dell’opera:

La famiglia non è solo una cosa importante, la famiglia è tutto. Questo è il primo comandamento di Benito, a cui adeguarsi, anche a costo di ostentare un’ armonia familiare che in realtà non esiste.

Così, quando la famiglia, con l’aggiunta di mogli, fidanzate e…zie, si riunisce per il tradizionale pranzo di Natale, tutti saranno costretti ad interpretare il proprio ruolo. E per farlo ognuno dovrà seguire, letteralmente, la propria regola. Ma cosa succederebbe se qualcosa si inceppasse in questo meccanismo? Se davvero ognuno si mostrasse per chi è veramente?

Per prenotarsi è necessario utilizzare la piattaforma Billetto cercando il titolo dello spettacolo nell’apposita sezione.