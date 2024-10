Etruria Eco Festival 18 a Cerveteri, al Granarone “appuntamento extra” con Andrea Rivera

CERVETERI – “Un artista straordinario, irriverente, pungente, capace di affrontare temi di attualità con ironia, con una grande capacità di fare satira ma allo stesso tempo anche di far riflettere. Domenica 20 ottobre all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone appuntamento speciale con Etruria Eco Festival, kermesse giunta quest’anno alla sua 18esima edizione: ad esibirsi, alle ore 18:30, Andrea Rivera, noto al grande pubblico per i suoi interventi comici nelle trasmissioni di Serena Dandini ‘Parla con me’, nei panni del ‘citofonista’ e come interprete della sigla finale e The Show Must Go Off. Prima di lui, a partire dalle ore 17:30, un focus su come e quanto iniziative come questa possano portare benefici e nuovi flussi turistici nei Comuni come Cerveteri. Un pomeriggio davvero da non perdere, ad ingresso gratuito”.

A dichiararlo, è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, pronta ad accogliere in città, dopo le tappe itineranti tenutesi a Santa Marinella e Fiumicino, l’ultima tappa dell’Etruria Eco Festival, manifestazione storica del territorio da sempre volano di spettacolo, cultura, arte e diffusione dei valori dell’ecosostenibilità ambientale.

La rassegna, gode del finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale e del contributo dei Comuni di Cerveteri, Santa Marinella e Fiumicino.

“Una location diversa da come siamo abituati per Etruria Eco Festival, ma sarà senza dubbio una serata imperdibile – ha aggiunto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – Andrea Rivera è un artista straordinario, apprezzato dal grande pubblico televisivo e che nel corso della sua carriera ha calcato palcoscenici importantissimi e che oggi siamo lieti, a distanza di alcuni anni, abbia voluto tornare a Cerveteri. L’ingresso è gratuito. Con l’occasione ci tengo a fare un ringraziamento alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci, grazie ai quali Cerveteri avrà la possibilità, anche quest’anno, di veder esibire un grandissimo artista dello spettacolo italiano. Vi aspettiamo al Granarone!”