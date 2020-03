Cerveteri. Trasporto scolastico: operativi 5 nuovi scuolabus

CERVETERI – Si rinnova il parco macchine della Turismo Fratarcangeli Cocco Sas, la società detentrice del servizio scuolabus del Comune di Cerveteri.

Lo scorso giovedì 27 febbraio sono stati infatti immatricolati, ed oggi, lunedì 2 marzo sono ufficialmente entrati in servizio per la prima volta, 5 scuolabus completamente nuovi.

Si tratta di mezzi Mercedes-Benz, tutti di nuova tecnologia, dotati di tutti i confort e standard di sicurezza previsti sul trasporto scolastico. Già nel 2019, la società aveva provveduto come da capitolato ad un primo rinnovo del parco mezzi, con 7 nuovi scuolabus. Entro i primi di settembre del 2020 è previsto l’arrivo di ulteriori nuovi autobus.

“Quello dello scuolabus è un servizio sul quale prestiamo quotidianamente attenzione sin dal nostro insediamento – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessora alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri – l’entrata in servizio di questi nuovi mezzi rappresenta una doppia sicurezza, non solo dal punto di vista della qualità e della tenuta degli autobus ma anche da quello sanitario. In questo periodo di così grande apprensione a livello nazionale infatti dovuta all’emergenza sanitaria del COVID-19, i nostri studenti e il personale impiegato, si troveranno ad utilizzare dei mezzi estremamente puliti, in quanto nuovissimi, con dei materiali di caratteristiche antibatteriche, e dunque più sicuri anche da quel punto di vista”.

“Continueremo a lavorare – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – per rendere sempre migliore il servizio, per tutelare alunni, famiglie e il personale che quotidianamente lavora sugli scuolabus. Con l’occasione, ringrazio il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione del nostro Comune, nelle persone di Laura Befera e Renzo Mecozzi, sempre presenti e attenti su tutto il settore scuola”.