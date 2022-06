Cerveteri. Raccolta straordinaria per le famiglie in difficoltà sabato 18 giugno

CERVETERI – “Insieme si può fare di più”: con questo slogan sabato 18 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Supermercato Todis Via Aurelia Cerveteri si terrà una grande raccolta straordinaria di generi alimentari per le famiglie in difficoltà.

Il centro di Solidarietà di Cerveteri ha lanciato questo appello subito accolto dall’Associazione Scuolambiente per andare incontro alle esigenze di molte famiglie in difficoltà. Così i volontari delle due organizzazioni saranno presenti sabato mattina per raccogliere quanto i cittadini vorranno donare. “Confidiamo nella consueta generosità di questo territorio, sappiamo che ad ogni appello alla solidarietà i cittadini rispondono sempre con prontezza e disponibilità, pertanto vi aspettiamo sabato mattina, anche un piccolo contributo può essere importante” dicono gli organizzatori.