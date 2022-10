Cerveteri. La Dottoressa Daniela Ventriglia è il nuovo Segretario Generale del Comune

CERVETERI – Prosegue il rinnovamento delle figure apicali del Comune di Cerveteri. Dopo l’entrata in servizio avvenuta ieri del Dirigente dell’area 5^ Architetto Fabrizio Bettoni, questa mattina ha ufficialmente preso servizio il nuovo Segretario Generale, la Dottoressa Daniela Ventriglia. Succede ad Orfeo Potenza.

“In queste settimane abbiamo dedicato estrema attenzione alla selezione del nuovo Segretario Generale, come noto il Sindaco neo eletto ha 90 giorni di tempo per scegliere se confermare il precedente o individuare una nuova figura– ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – insieme alla Giunta, ed in particolar modo all’Assessore al Personale Alessandro Gnazi, abbiamo visionato con estrema attenzione i curriculum di tutti i candidati, portando avanti colloqui approfonditi e accurati. La scelta è ricaduta sulla persona della Dottoressa Ventriglia, che vanta numerose e importanti esperienze in diversi Comuni del Lazio, tra cui Ardea, Latina, dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente occupandosi di appalti e contratti, Sermoneta, Priverno, Roccagorga e molti altri”.

“Laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – ha conseguito anche un Master interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo e svolge molteplici e continui corsi di formazione e aggiornamento. A lei, a nome mio e della Giunta, il più sincero augurio di un buon lavoro, certi che la fiducia in lei riposta sarà ripagata dai fatti, garantendo presenza, professionalità e un punto di riferimento estremamente valido per l’intera macchina amministrativa. Al suo predecessore, Dottor Orfeo Potenza, gli auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

“Con la nomina della Dottoressa Ventriglia e dell’Architetto Bettoni va dunque man mano completandosi il quadro delle figure dirigenziali del nostro Comune – conclude il Sindaco Gubetti – davanti a noi abbiamo cinque anni di lavoro intenso, durante i quali dovremo cogliere nel migliore dei modi per la cittadinanza le opportunità che ci offrirà il Pnrr. Sono certa che insieme, avvalendoci delle loro competenze e professionalità, riusciremo a portare avanti un eccellente lavoro per Cerveteri e tutto il territorio”.