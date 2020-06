Cerveteri. De Angelis e Orsomando: “Vogliamo trasparenza e verità su tutela operatori raccolta rifiuti Covid 19”

CERVETERI – Dai Consiglieri comunali di cerveteri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando riceviamo e ubblichiamo:

“Qualche giorno fa, per l’esattezza il 31 maggio, ci siamo rivolti al Comune di Cerveteri con Pec prot. 24466 per avere urgenti informazioni sulla raccolta rifiuti COVID 19 e per conoscere, visto quanto sta accadendo in altri Comuni, la reale situazione e procedure adottate dalla Camassa ATI Camssa/ASV che riguardano gli operatori adibiti a questa specifica raccolta assimilata, come grado di attenzione, in gran parte ai rifiuti speciali e/o ospedalieri. Tali operatori ‘dedicati’ al ritiro dei rifiuti Covid 19 dovrebbero essere richiamati a svolgere mansioni e servizi ordinari di raccolta rifiuti soltanto dopo aver rispettato, come da prassi e disposizioni dei vari enti, il previsto periodo d’osservazione (15gg. di quarantena) e dovrebbero, prima del ritorno alla normale attività, sottoporsi al corretto ciclo di tamponi(come da protocollo ospedaliero), a visita medica e ad analisi specifiche, il tutto per evitare il potenziale propagarsi del virus ad altri dipendenti e/o operatori del settore come alle rispettive famiglie e amici. E allora vi chiediamo, ma tutto questo, a Cerveteri, sta accadendo o si stanno richiamando in servizio come nulla fosse? Tutto tace e la prima a rispettare il silenzio ‘sindacale’ è la stessa Assessora Elena Gubetti da noi sollecitata che, malgrado la nostra ‘urgenza’ di sapere, oltre a non fornirci le richieste informazioni non si è degnata neppure di produrre copia di eventuale verbale e accordo tra il Comune e la Società che gestisce il servizio raccolta rifiuti. Un silenzio che fa pensare e siamo veramente preoccupati che i lavoratori in questione potrebbero tornare al loro lavoro e mansioni ordinarie di servizio senza il dovuto rispetto delle previste disposizione sanitarie, protocolli e della normativa vigente ed è per questo che ci siamo visti costretti ad interrogare la ‘silente’ Assessora Gubetti. Con l’interrogazione vogliamo sapere se la stessa società Camassa ha provveduto a far effettuare agli operatori ecologici, utilizzati al delicato servizio di raccolta rifiuti nei pressi delle abitazioni delle persone contaminate e/o interessate dal virus Covid 19, l’obbligatorio ciclo di tamponi come le specifiche analisi e controlli oltre al dovuto periodo di quarantena di 15gg. oppure se hanno invece ripreso o stanno per riprendere, vista la lenta regressione della produzione rifiuti Covid 19, regolare servizio senza le imprescindibili idoneità sanitarie. E’naturale che abbiamo anche richiesto debita urgente copia del verbale e dell’accordo anche esso ‘dedicato’ alle disposizioni e al personale utilizzato per la raccolta rifiuti Covid 19 come è altrettanto evidente che se non avremo le dovute risposte in tempi brevi, ci vedremo costretti a rivolgerci alle autorità competenti per la tutela della salute pubblica sia di tutti i lavoratori del servizio raccolta rifiuti sia di tutta la popolazione di Cerveteri”.

Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando – Consiglieri Comune di Cerveteri