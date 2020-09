Bracciano si prepara ad ospitare il WWF Urban Nature 2020

BRACCIANO – Bracciano si prepara: domenica 4 ottobre arriva WWF Urban Nature 2020, l’iniziativa nazionale del WWF sulla Natura in ambito urbano e sulla sua importanza anche per la vita dell’uomo.

Il gruppo WWF Monti Sabatini ha organizzato per l’occasione un programma all’aria aperta davvero speciale che consentirà in tutta sicurezza di partecipare a passeggiate, laboratori e incontri sui temi ambientali.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

PIAZZA IV NOVEMBRE

Ore 9,30 apertura stand ed inizio laboratori

Allestimento stand WWF con gazebo e cartellone

Ore 10,00 partenza escursione fosso dei quadri , arrivo al lago ed alla foce del fosso passando attraverso il camping “il porticciolo”. Dalle 10 alle 13, laboratori e gruppi ogni mezz’ora

Una proposta artistica e scientifica, tra gioco e didattica per parlare di fiumi e fossi, e degli animali che li abitano.

BIRDWATCHING IN PUNTA DI MATITA – Laboratorio di disegno

Con Elisabetta Mitrovic, illustratrice naturalista

Disegnare e colorare per conoscere le anatre svernanti nel lago di Bracciano

Per grandi e piccini dai 7 anni in su!

GOCCE DI VOCE – Laboratorio di costruzione del libro

Con Fernanda Pessolano, artista e operatrice culturale

Il fosso e il fiume, il lago e il mare, poesie e pensieri da costruire.

Per grandi e piccini dai 5 anni in su!

ORIGAMI. ORU PIEGARE KAMI CARTA – Laboratorio di origami

Con Barbara Zaccaria, operatrice culturale

Come trasformare un foglio quadrato in una piccola scultura di carta.

Per grandi e piccoli dagli 8 anni in su!

Ore 13,00 fine attività mattutina

Dalle 15,00 alle 16,00

Dalle piante al rimedio – Laboratorio di fitoterapia

Con Maurizio Morelli, farmacista

Come trasformare le nostre piante medicinali per le nostre piccole patologie

Per adulti

Prenotazione obbligatoria Gruppi max 5 bambini

Contatto per prenotare le diverse attività: wwf.montisabatini@gmail.com

Ore 16,00 Tavola rotonda con amministratori , tecnici e studenti dal titolo “Natura in città – siamo parte della stessa rete” – Moderatore: Emanuele Perugini

Partecipano:

– Armando Tondinelli Sindaco di Bracciano

– Giulia Mo consigliere di Bracciano delegato al decoro urbano e giardini e parchi comunali

– Mattia Azzella naturalista “ Servizi eco sistemici e pianificazione urbana”

– Orazi Manuela Architetta “Buone pratiche di gestione del verde urbano e periurbano”

– Drsa Reali Laura Drsa Pediatra e rappresentante ISDE – associazione medici per l’ambiente “La qualità dell’ambiente e del verde urbano ed i suoi effetti sulla salute delle persone”

– Dr Francesco Maria Mantero , geologo ex direttore della Riserva di Canale Monterano “Frammenti di Natura” l’importanza degli scampoli di natura nei nostri paesi

– Dr Corrado Battisti , naturalista e gestore della Riserva provinciale di Torre Flavia “ Esperienze di Partecipazione dei cittadini ad un’area protetta”

– Invitati sindaci dei comuni di Trevignano, Oriolo, Manziana

Ore 18,00 conclusione con il Gruppo vocale ControCanto (ragazzi fra gli 11 ed i 16 anni).