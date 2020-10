Bracciano. Nasce il Teatro del Lago

BRACCIANO – Verrà inaugurato sabato 24 ottobre, alle ore 18.00 a Bracciano, il Teatro del Lago “Delia Scala”. La nuova struttura comunale, sita in Via delle Ferriere, avrà come Direttore artistico Enrico Maria Falconi e sarà gestita dalla Blue in the Face, che, come risaputo, ha già in cura – con la medesima Direzione – altri due Teatri del territorio di Roma, ossia il Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia ed il Teatro Comunale di Rocca di Papa.

“Abbiamo pronti spettacoli e Corsi, adotteremo come sempre il nostro metodo ‘fare-vedere-studiare’ Teatro – spiega il Direttore Falconi – Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la Giunta tutta guidate dal Sindaco Armando Tondinelli per aver voluto, in un momento così difficile, ripartire dal Teatro; un gesto di bellezza e di controtendenza. Il Teatro del Lago sarà un luogo aperto. Vorremo collaborare con le Associazioni locali e con la gente di Bracciano. E sarà una casa in più per ospitare le istanze artistiche di chi fa Teatro, Musica e Danza. Ma anche un luogo per presentazioni di libri, mostre e tutto ciò che rientra nella categoria del ‘bello’ e della ‘creatività'”. Che meraviglia un Teatro che nasce!