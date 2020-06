Bracciano. Il Comune acquista un’area dall’Esercito per realizzare la rotatoria sulla Braccianese

BRACCIANO – Arriva a conlusione l’acquisto da parte del Comune di Bracciano di un’area di terreno di circa 2mila 400 metri quadri appartenente al Ministero della Difesa della Caserma Montefinale al fine di realizzare con più spazio a disposizione la rotatoria sulla via Braccianese vicino la stazione dei Carabinieri.

La proposta di acquisto a cura dell’Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Territorio del Comune è stata deliberata oggi 16 giugno 2020. Un atto arrivato successivamente alla cessione dell’area da parte del Demanio. Si tratta di un grande gesto di fiducia e collaborazione che l’Esercito ha voluto riporre nell’Amministrazione di Bracciano.

L’acquisizione di quest’area permetterà di risolvere un problema cronico di viabilità perché alleggerirà il traffico in uno degli snodi di congestionati della Città rappresentato dal crocevia di via Isonzo, via Perugini e la via Braccianese. Si eviteranno lunghe attese per gli automobilisti causate dal traffico e soprattutto verrà messa in sicurezza l’area puntando così alla diminuzione di incidenti stradali.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco Armando Tondinelli: “Ringrazio il Generale Fabio Giambartolomei Comandante del Comando Artiglieria, lo Stato Maggiore dell’Esercito, il ministero della Difesa e il Demanio perché ancora una volta hanno dimostrato la loro vicinanza alla comunità Braccianese. Questa sinergia e rapporto di stima reciproca ha permesso una concreta risoluzione di annosi problemi di viabilità. Grazie ancora di cuore e adesso procederemo anche con quest’altro cantiere”.