Bracciano, dal 25 giugno al 4 luglio una mostra dedicata al formaggio

BRACCIANO – “Formaggio in mostra” al chiostro degli Agostiniani in via Umberto I, a Bracciano. Da oggi 25 giugno al 4 luglio da non perdere la mostra fotografica promossa dalla filiera produttiva casearia con il patrocinio del Comune di Bracciano, dall’Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi in collaborazione con l’agenzia regionale Arsial e con la Regione Lazio.

L’Onaf ha insignito Bracciano del titolo di Città del formaggio e questa mostra è una delle diverse iniziative che puntano alla promozione e valorizzazione della cultura casearia che affonda le radici nel territorio braccianese con produttori e allevatori d’eccellenza. Un viaggio attraverso le tradizioni, “una storia infinita raccontata da uno scatto, un’antica cultura proiettata su supporti moderni”.