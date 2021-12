Allumiere. Comune e Università agraria insieme per “Conoscere e raccontare il territorio”

ALLUMIERE – “Conoscere e raccontare il territorio”: questo il titolo del progetto, frutto di una proficua collaborazione tra il Comune di Allumiere e l‘Università Agraria. Un progetto che si articola in vari momenti e che prenderà ufficialmente il via giovedì 10 dicembre, quando i ragazzi della scuola secondaria di Allumiere si recheranno al Parco Risanamento per assistere alla presentazione del progetto e per celebrare la “Festa dell’albero”.

Dopo questo primo momento ludico, ma anche formativo, la scolaresca si recherà poi al frantoio, dove il presidente Pietro Vernace presenterà la nuova bottiglia di olio a marchio dell’Università Agraria. Per l’occasione, interverranno Valerio Finori, Alfredo Cea e Anna Sabbatini (Carabinieri Forestali), Stefano De Paolis (Azienda Agricola Gattopuzzo), il Dott. Luigi Artebani (segretario dell’Università Agraria) e il Dottor Dario Folchi, scrittore e story editor che si occuperà della realizzazione di un documentario da mettere agli atti. A fine manifestazione, verranno anche premiati i vincitori del concorso “Un logo per la biblioteca, sezione ragazzi”.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione, Tiziana Cimaroli, e la sua collega alla cultura, Brunella Franceschini, in qualità di referenti del progetto, insieme al VicePresidente dell’Agraria, Daniele Cimaroli, ringraziano tutti i docenti dell’istituto collinare e, in particolare, la professoressa Arianna Mortellaro per il prezioso contributo, nonché il Dirigente Scolastico, Laura Somma, che ha permesso la realizzazione dell’evento.

“Questo progetto – ha dichiarato il Presidente Pietro Vernace – nasce dalla volontà dell Università Agraria di Allumiere di essere vicina alle future generazioni. Abbiamo voluto creare un progetto didattico di conoscenza davvero molto bello e articolato che coinvolge tanti attori presenti sul nostro Territorio”.