Civitavecchia. Mari: “Odg su radioterapia ottima notizia, adesso la Regione intervenga”

CIVITAVECCHIA – “Complimenti all’onorevole Battilocchio per l’approvazione dell’ordine del giorno sulla radioterapia a Civitavecchia. Un tema a cui tengo molto e per il quale anche il consiglio comunale di Civitavecchia, più di un anno fa, si è già espresso attraverso una mozione da me presentata come prima firmataria insieme al gruppo di Forza Italia”. Lo dichiara la Presidente del Consiglio comunale di Civitavecchia, Emanuela Mari.

“Spero che i consiglieri regionali del territorio Tidei, Porrello e De Paolis – aggiunge – possano spronare l’azione della giunta Zingaretti per dare a Civitavecchia, alle associazioni e soprattutto ai tanti malati oncologici della nostra città le risposte che aspettano da anni. Il lavoro svolto dall’Adamo e dal tavolo interistituzionale creato dalla Fondazione Cariciv ha già posto le basi per la realizzazione di questa opera, come avvenuto con l’hospice oncologico. Quando il territorio fa sistema si ottengono risultati, speriamo di riuscire anche in questa impresa”.