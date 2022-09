Bando raccolta delle olive, pubblicata la modulistica sul sito del Comune di Cerveteri

CERVETERI – Come annunciato nelle scorse ore, il Comune di Cerveteri ha pubblicato l’avviso per la concessione temporanea gratuita di piante d’olivo finalizzata alla raccolta delle Olive nella stagione 2022.

Oggetto della concessione, sono le piante localizzate nelle aree pubbliche situate presso il parcheggio del Granarone, adiacente il cimitero vecchio, al Parco della Legnara, in Via Settevene Palo davanti le scuole elementari e in Via Fontana Morella, incrocio Via Martiri delle Foibe.

Requisito necessario per la concessione delle piante, la residenza nel Comune di Cerveteri, che andrà comunque autocertificata unitamente all’istanza di accesso alla concessione stessa. Ogni domanda, porterà alla concessione di un massimo di 5 piante.

Inoltre, si rende noto che è vietata la presentazione da parte di componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, pena l’esclusione. Il frutto della raccolta può essere destinato solo ed esclusivamente al consumo personale.

Si può fare domanda utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cerveteri entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 23 settembre, allegando un documento di identità valido e un recapito telefonico. Giovedì 29 settembre alle ore 15:00 presso i locali di Sala Ruspoli, per il sorteggio e l’assegnazione dei lotti di piante di olivo.